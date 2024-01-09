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Россиянин признал вину в суде США за финансирование террористов

1:13
Мир

По данным Минюста США, 36-летний Курашев, проживающий в городе Сакраменто (штат Калифорния), в период с июля 2020 года по февраль 2021 года использовал услуги денежных переводов, направляя примерно $13 тыс. двум курьерам, собиравшим средства для "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещенной в России).

Россиянин признал вину в суде США за финансирование террористов
Фото: Нейросеть Шедеврум

"Курашев пытался оказывать финансовую поддержку организации "Хайят Тахрир аш-Шам"", — гласит официальное заявление ведомства.

Россиянину грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере до $250 тыс. Вынесение приговора намечено на 18 марта.

В конце декабря в Екатеринбурге силовики задержали четверых иностранцев за финансирование организации "Катиба Таухид Валь-Джихад" в Сирии (признанной террористической на территории России).

В феврале 2023 года сотрудникам ФСБ удалось арестовать пятерых подозреваемых в сборе средств для террористов международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" на территории Сирии.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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