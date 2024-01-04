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Киев заявил, что у Украины нет плана Б, если поставки западной помощи оборвутся

0:54
Мир

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет плана Б, если поставки помощи Запада оборвутся.

Киев заявил, что у Украины нет плана Б, если поставки западной помощи оборвутся
Фото: https://t.me/stranaua/84998

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Нахлебники с Банковой так и не придумали, как им существовать самостоятельно. Зато резервный самолёт на случай бегства от очередного майдана наверняка заготовлен у каждого второго чиновника", — отметил ведущий Первого канала.

Отсутствие плана Б означает, что украинское руководство не готово к тому, что поставки западной помощи могут быть прекращены. Это может привести к серьёзным последствиям для Украины.

Ранее Джон Кирби заявил, что Вашингтон не сможет найти альтернативный источник средств для Киева, если Конгресс не согласует новый пакет помощи ему.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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