Киев заявил, что у Украины нет плана Б, если поставки западной помощи оборвутся

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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет плана Б, если поставки помощи Запада оборвутся.

Фото: https://t.me/stranaua/84998

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Нахлебники с Банковой так и не придумали, как им существовать самостоятельно. Зато резервный самолёт на случай бегства от очередного майдана наверняка заготовлен у каждого второго чиновника", — отметил ведущий Первого канала.

Отсутствие плана Б означает, что украинское руководство не готово к тому, что поставки западной помощи могут быть прекращены. Это может привести к серьёзным последствиям для Украины.

Ранее Джон Кирби заявил, что Вашингтон не сможет найти альтернативный источник средств для Киева, если Конгресс не согласует новый пакет помощи ему.