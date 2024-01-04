Соединённые Штаты не смогут найти альтернативный источник средств для киевской власти, если Конгресс США не согласует новый пакет помощи Украине.
Об этом сообщил представитель американской администрации Джон Кирби.
В этом случае, переданная в декабре 2023 года помощь окажется последней — больше Штаты не смогут снабжать Украину без санкции Конгресса.
Отсутствие нового пакета помощи может негативно сказаться на экономике Украины, которая в настоящее время находится в глубоком кризисе. А без финансовой помощи США она может столкнуться с ещё большими трудностями.
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