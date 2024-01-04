США не найдут денег Киеву, если Конгресс не согласует новый пакет помощи

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединённые Штаты не смогут найти альтернативный источник средств для киевской власти, если Конгресс США не согласует новый пакет помощи Украине.

Фото: openverse.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщил представитель американской администрации Джон Кирби.

В этом случае, переданная в декабре 2023 года помощь окажется последней — больше Штаты не смогут снабжать Украину без санкции Конгресса.

Отсутствие нового пакета помощи может негативно сказаться на экономике Украины, которая в настоящее время находится в глубоком кризисе. А без финансовой помощи США она может столкнуться с ещё большими трудностями.