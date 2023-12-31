Экс-сотрудник ЦРУ: украинцы начали паниковать из-за наступления российской армии

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Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон высказал мнение о ситуации на фронте в зоне конфликта в Украине. По его словам, украинцы начали испытывать панику из-за продвижения российской армии.

Фото: ru.freepik.com

Эксперт сравнил текущие события с операцией "Багратион" Советского Союза летом 1944 года, отмечая схожесть в том, как тогдашнее действие выбило из колеи немецкие войска. Джонсон высказал свое мнение в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его наблюдениям, контрнаступление Вооруженных Сил Украины завершилось неудачей, в то время как российская армия стабильно продвигается вперед и добивается значительного прогресса. Экс-агент ЦРУ отметил, что российские военные иногда проходят несколько километров в день, продвигаясь вперед.