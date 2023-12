Your browser does not support the audio element.

На Украине признали, что Минобороны страны не всегда справляется с оснащением Вооружённых сил Украины (ВСУ). По словам аналитика и исполнительного директора Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарьи Каленюк, власти киевского режима, как и украинское руководство, не в состоянии обеспечить армию.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.