На Украине признали, что Минобороны страны не всегда справляется с оснащением Вооружённых сил Украины (ВСУ). По словам аналитика и исполнительного директора Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарьи Каленюк, власти киевского режима, как и украинское руководство, не в состоянии обеспечить армию.
"Наша армия не оснащена должным образом. Вызов перед страной стоит огромный, и наше государство, особенно Министерство обороны, не в состоянии обеспечить армию всем необходимым", — обращает внимание эксперт. Её цитирует обозреватель издания Atlantic Дэниел Блок.
В ходе беседы Каленюк также подчеркнула, что для ВСУ единственной надеждой сохранить угасающую поддержку Запада по-прежнему остаётся полное искоренение коррупции. Однако Киев всё ещё далёк от достижения данной цели.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.