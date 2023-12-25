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Каленюк признала, что Минобороны не может оснастить ВСУ всем необходимым

0:55
Мир

На Украине признали, что Минобороны страны не всегда справляется с оснащением Вооружённых сил Украины (ВСУ). По словам аналитика и исполнительного директора Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарьи Каленюк, власти киевского режима, как и украинское руководство, не в состоянии обеспечить армию.

Каленюк признала, что Минобороны не может оснастить ВСУ всем необходимым
Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Наша армия не оснащена должным образом. Вызов перед страной стоит огромный, и наше государство, особенно Министерство обороны, не в состоянии обеспечить армию всем необходимым", — обращает внимание эксперт. Её цитирует обозреватель издания Atlantic Дэниел Блок.

В ходе беседы Каленюк также подчеркнула, что для ВСУ единственной надеждой сохранить угасающую поддержку Запада по-прежнему остаётся полное искоренение коррупции. Однако Киев всё ещё далёк от достижения данной цели.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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