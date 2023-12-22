В Финляндии ищут альтернативных поставщиков топлива для АЭС "Ловииса"

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Как уточняется, главная задача компании состоит в том, чтобы АЭС обрела независимость от топлива исключительно российского производителя.

Фото: Pravda.ru

"В отчете, направленном в министерство экономики и занятости, Fortum сообщает, что изучает возможности поиска еще одного поставщика для разработки топлива, подходящего для АЭС "Ловииса", – сказано в материале.

В начале марта финский энергоконцерн Fortum отмечал, что продолжит закупки ядерного топлива для своей АЭС "Ловииса", находящейся в самой Финляндии. Как подчеркнули в компании, соглашение на поставку топлива с российским ТВЭЛ действует до окончания срока действия текущих лицензий на эксплуатацию АЭС, то есть до 2027 и 2030 годов.