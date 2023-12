Your browser does not support the audio element.

Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал о двойных стандартах США в оценке конфликтов на Украине и в секторе Газа. По его словам, Соединённые Штаты разделяют жертвы среди гражданского населения в обоих конфликтах.

Фото: openverse.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff is licensed under CC BY 2.0.