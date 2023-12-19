Кирби: США видят разницу между жертвами в конфликтах в Газе и на Украине

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Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал о двойных стандартах США в оценке конфликтов на Украине и в секторе Газа. По его словам, Соединённые Штаты разделяют жертвы среди гражданского населения в обоих конфликтах.

Фото: openverse.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff is licensed under CC BY 2.0.

"Мы не видели доказательств, что Израиль целенаправленно уничтожает невинных людей. Я имею в виду, люди погибают, получают ранения, мы это признаём", — пояснил он.

Кроме того, американский чиновник обратил внимание на то, что РФ якобы ставит такие цели и "в этом можно сравнить её с тактиками ХАМАС". В то же время, Израиль не ставит перед собой задачу "мучить и насиловать мирных граждан", заключил Кирби.

Напомним, что 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС начали вести в данном районе боевые действия, проникнув в приграничные районы на юге Израиля.