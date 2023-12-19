Боевик Вооружённых сил Украины (ВСУ) Арти Грин считает, что вскоре украинская армия вынужденно перейдёт в оборону. Кроме того, предсказывает украинский военнослужащий, армии Украины придётся отступать с неудобных позиций, чтобы минимизировать свои потери.
По его словам, у ВСУ с самого начала не было "никаких шансов". Тем не менее, киевские власти не сумели здраво оценить ситуацию.
Как уточняет боевик, в ходе подготовки к контрнаступлению украинские офицеры ничего не знали о ресурсе противника, однако им упорно твердили о том, что российская армия находится в якобы плачевном состоянии. По позднее выяснилось, что руководство ВСУ сильно просчиталось, недооценив возможности РФ. Также в неудобное положение Украину поставил Запад, не дав нужного вооружения, заключил Грин.
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