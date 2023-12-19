The Hill: Меркель может стать "надёжной тётей" в переговорах по Украине

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель может стать неофициальным посредником на переговорах по Украине, заявили аналитики. По мнению профессора Школы международного образования в Вермонте Брюса Дэйтона, Меркель — основной кандидат на медиатора между президентом России Владимиром Путиным и Западом.

Фото: facebook.com/afd.bayern

Как уточнил Дэйтон, у Меркель налажены отношения с Путиным, что может помочь в разрешении украинского конфликта.

"У неё есть опыт общения с ним (Путиным. — Прим. ред.) и свобода манёвра благодаря отсутствию прямых связей с действующим правительством ФРГ, — заявил профессор в статье для The Hill. — Иногда требуется вмешательство надежной тёти <…>, чтобы разрешить конфликт".

Как подчеркнул Дэйтон, вмешательство третье стороны может стать ключом к разрешению конфликта, и лучшим кандидатом на эту роль профессор назвал Меркель.