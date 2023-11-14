Экс-сотрудник ЦРУ Макговерн: Путин будет диктовать свои условия на переговорах

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После того, как экс-лидеры Германии и Франции рассказали, что Минские соглашения были на самом деле ширмой для того, чтобы дать Киеву время на усиление своей армии, глава РФ Владимир Путин будет диктовать на переговорах по Украине свои условия, руководствуясь позицией силы. В этом уверен бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Фото: kremlin.ru

"Если в конечном итоге переговоры состоятся, они (русские — Прим. ред.) будут вести их с объективной позиции силы и будут диктовать условия", — сказал Макговерн в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

Бывший сотрудник ЦРУ напомнил, что Крым стал российским регионом по результатам референдума после переворота на Украине в 2014 году. А лидеры Франции и Германии того периода, Франсуа Олланд и Ангела Меркель, обещали выполнять Минские договорённости, уверяя, что обстрелы ЛНР и ДНР прекратятся, а сами эти области получат статус региональной автономии.

Но в 2022 году Меркель рассказала, что на самом деле Минские соглашения никто исполнять не собирался, а в ЕС с их помощью хотели дать Киеву время на усиление ВСУ. Поэтому Путин не станет наступать второй раз на те же грабли и не будет доверять Западу, добавил аналитик.