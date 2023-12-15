Детям в Киеве не разрешили спрятаться в убежище школы из-за собаки. Ребята отказались бросать питомца на улице.
В Киеве детей отказлись впускать в школьное убежище, так как с ними был маленький пёс. Мальчики чуть не погибли от обломков ракет. Они не захотели оставлять четверногого друга, поэтому побежали искать другое укрытие. В это время, как сообщают СМИ Украины, над их головами сбили ракету.
Директор школы объяснила, что по-другому действовать администрация учебного заведения не имела права, так как у других школьников могла оказаться аллергия на собак.
Ранее сообщалось, что по Мариуполю нанесён ракетный удар.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".