В Киеве детей не впустили в убежище, и они чуть не погибли от обломков ракет

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Детям в Киеве не разрешили спрятаться в убежище школы из-за собаки. Ребята отказались бросать питомца на улице.

Фото: https://t.me/boris_rozhin/76317

В Киеве детей отказлись впускать в школьное убежище, так как с ними был маленький пёс. Мальчики чуть не погибли от обломков ракет. Они не захотели оставлять четверногого друга, поэтому побежали искать другое укрытие. В это время, как сообщают СМИ Украины, над их головами сбили ракету.

Директор школы объяснила, что по-другому действовать администрация учебного заведения не имела права, так как у других школьников могла оказаться аллергия на собак.

Ранее сообщалось, что по Мариуполю нанесён ракетный удар.