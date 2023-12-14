Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук разразился пламенным воззванием к Евросоюзу, в котором не удержался от использования слов националиста Степана Бандеры.
Политик выложил пост в запрещённом в РФ фейсбуке, в котором перечислил выдвинутые евробюрократами Украине условия, которые, как он считает, уже выполнены.
"Мы приняли все необходимые законы. Мы провели все необходимые реформы. Мы полностью выполнили все предъявляемые к нам требования", — написал он.
Ранее о том же заявлял президент Украины Владимир Зеленский.
"Никто и ничто не имеет права остановить идею, время которой пришло", — заключается в записи Стефанчука.
Это перефразированные слова Бандеры об украинском национализме. Высказывание приписывают также французскому писателю Виктору Гюго, однако в его литературном наследии этот лозунг не находится.
Как известно, в годы Великой Отечественной войны глава запрещённой в РФ Организации украинских националистов Степан Бандера сотрудничал с нацистской Германией.
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