Спикер Рады словами Бандеры потребовал взять Украину в ЕС

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук разразился пламенным воззванием к Евросоюзу, в котором не удержался от использования слов националиста Степана Бандеры.

Фото: FB Руслана Стефанчука

Политик выложил пост в запрещённом в РФ фейсбуке, в котором перечислил выдвинутые евробюрократами Украине условия, которые, как он считает, уже выполнены.

"Мы приняли все необходимые законы. Мы провели все необходимые реформы. Мы полностью выполнили все предъявляемые к нам требования", — написал он.

Ранее о том же заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

"Никто и ничто не имеет права остановить идею, время которой пришло", — заключается в записи Стефанчука.

Это перефразированные слова Бандеры об украинском национализме. Высказывание приписывают также французскому писателю Виктору Гюго, однако в его литературном наследии этот лозунг не находится.

Как известно, в годы Великой Отечественной войны глава запрещённой в РФ Организации украинских националистов Степан Бандера сотрудничал с нацистской Германией.