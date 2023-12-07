Зеленский напомнил Евросоюзу об обещании принять Украину

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Украина уже готова к вступлению в Евросоюз, сообщил западным союзникам её президент Владимир Зеленский, выступая в среду на онлайн-саммите G7.

Фото: Сайт президента Украины

Он напомнил, что Евросоюз обещал принять Украину в свои ряды, когда она победит коррупцию. К этому Незалежная уже близка, заверил Зеленский.

«Украина выполнила рекомендации Еврокомиссии, и до конца этого года мы примем все обещанные решения. Надеемся, что и Евросоюз выполнит своё обещание перед Украиной», – подчеркнул он.

По мнению политика, решение о начале переговоров о евроинтеграции Украины стало бы сильной мотивацией для её народа.

Кроме того, лидер киевской власти призвал партнёров сплотиться единым фронтом против России, чтобы «дожать» её санкциями.