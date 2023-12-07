Украина уже готова к вступлению в Евросоюз, сообщил западным союзникам её президент Владимир Зеленский, выступая в среду на онлайн-саммите G7.
Он напомнил, что Евросоюз обещал принять Украину в свои ряды, когда она победит коррупцию. К этому Незалежная уже близка, заверил Зеленский.
«Украина выполнила рекомендации Еврокомиссии, и до конца этого года мы примем все обещанные решения. Надеемся, что и Евросоюз выполнит своё обещание перед Украиной», – подчеркнул он.
По мнению политика, решение о начале переговоров о евроинтеграции Украины стало бы сильной мотивацией для её народа.
Кроме того, лидер киевской власти призвал партнёров сплотиться единым фронтом против России, чтобы «дожать» её санкциями.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.