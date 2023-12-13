Sky News: Байден поменял свою позицию о бессрочной поддержке Киева

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Президент США Джо Байден поменял своё мнение о бессрочной военной помощи Украине. Как отмечают журналисты американского телеканала Sky News, хотя перемена в его позиции незаметна, она заставит лидера киевского режима Владимира Зеленского вздрогнуть.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

"Незаметной переменой стало небольшое изменение в его позиции, которое заставит Зеленского вздрогнуть. Байден сказал, что Америка будет продолжать поддерживать Украину "до тех пор, пока мы сможем"", — обращают внимание обозреватели.

По их словам, если военная поддержка США Украине полностью прекратится, то европейские союзники Киева, в конечном итоге, могут расколоться в плане продолжения помощи Украине. И это при том, что в течение всего текущего года американский лидер регулярно утверждал, что США будут продолжать поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".