Депутат Рады Кучеренко: вслед за затопленным метро Киева рухнет мост Патона

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В аварийном состоянии метрополитена и инфраструктуры Украины не виновата текущая киевская власть, сыронизировали в Верховной Раде. По словам первого замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ, депутата ВР Алексея Кучеренко, грешить надо на тех, кто построил ветхие коммуникации.

Фото: livejournal.com

Так Кучеренко высмеял объяснения киевских властей, по какой причине стратегический объект Киева, а особенно в период возможных ударов по столице страны, затоплен.

"Послушал одну молодую "экспертшу" по мостам и метро. Я наконец-то понял — во всех проблемах с мостами, метро, теплотрассами, свалками, ТЭЦ и (мусоросжигательным. — Прим. ред.) заводом "Энергия" виноваты те, кто их построил!" — сыронизировал парламентарий у себя на странице в Сети.

Говоря о сложившейся ситуации в метро, Кучеренко отметил, что киевские чиновники сетовали и на состояние городских переправ. Как предположил депутат Верховной Рады, следующим "на очереди на обрушение" станет мост Патона.

Ранее в киевском метрополитене основательно затопило две станции: "Лыбедская" и "Демиевская". Городские чиновники тут же обвинили в аварии подрядчика, строителей и некачественно проведённую гидроизоляцию.