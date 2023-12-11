В Киеве затоплены водой входы уже двух станций метро

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вода затопила входы уже двух станций метро в Киеве. Речь идёт о станциях "Олимпийская" и "Черниговская", пишет издание Klymenko Time.

Фото: livejournal.com

"Киевляне сообщают, что станцию "Олимпийская" начинает затапливать водой", — сказано в материале.

То же самое происходит со станцией метро "Черниговская", несмотря на то, что она находится вообще в другой части Киева.

Ранее стало известно, что украинская прокуратура проводит проверку по факту подтоплений на станциях киевского метро.