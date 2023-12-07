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Коммунисты из Перми требуют признать иноагентом экс-депутата Лисняка

1:47
Мир

Коммунисты из Перми требуют признать бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Илью Лисняка и руководителя «Пермского молодежного центра» Михаила Нецветаева иностранными агентами. Об этом сообщается на официальной странице коммунистов.

Коммунисты из Перми требуют признать иноагентом экс-депутата Лисняка
Фото: Openverse by catble is licensed under CC0 1.0

В своем обращении коммунисты предоставили несколько фактов из биографий Лисняка и Нецветаева для обоснования своих требований. Согласно заявлению руководителя партии, Илья Лисняк активно вмешивается во внутриполитические процессы России и Пермского края через свои интернет-ресурсы. Экс-депутат был лишен мандата 30 ноября 2023 года и в настоящее время находится в международном розыске, фигурируя в уголовном деле по вымогательству.

Михаил Нецветаев также участвовал в политической деятельности и оказывал судебную защиту участникам СВО. По словам главы партии, при расследовании ранений Нецветаев получает информацию о военных подразделениях, их дислокации и времени пребывания в зоне боевых действий, сообщает properm.ru.

Оба политика связаны с деятельностью "Пермского молодежного центра", который был создан и возглавлен Ильей Лисняком, а затем Михаилом Нецветаевым. Коммунисты призывают провести тщательную проверку их деятельности для выявления признаков иностранных агентов.

Напомним, что в конце ноября депутаты краевого Заксобрания лишили Илью Лисняка мандата без доклада за две минуты. Экс-депутат не собирается бороться за восстановление мандата и обжаловать решение в суде, отметив, что регалия давно утратила свой смысл.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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