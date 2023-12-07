Сенатор Пушков: республиканцы совершили "драматический" политический сдвиг в США

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Усиленная блокировка пакета помощи Украине и Израилю республиканцами говорит о политическом сдвиге в США, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

По словам политика, из-за горячих споров между партиями насчёт усиления южной границы США, в высших эшелонах власти Америки произошёл "драматический сдвиг".

"Сам факт, что республиканцы блокируют ещё и финансирование Израиля, что прежде было немыслимо, говорит о драматическом сдвиге политических координат в США", — заявил сенатор.

Как подчеркнул сенатор, проблему для президента страны Джо Байдена в вопросе согласования помощи для ВСУ представляет внутриполитический раскол. Без решения вопроса безопасности Штатов в приграничных территориях, текущей власти будет сложно убедить конгресс и сенат, что деньги нужнее ВСУ.