Усиленная блокировка пакета помощи Украине и Израилю республиканцами говорит о политическом сдвиге в США, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
По словам политика, из-за горячих споров между партиями насчёт усиления южной границы США, в высших эшелонах власти Америки произошёл "драматический сдвиг".
"Сам факт, что республиканцы блокируют ещё и финансирование Израиля, что прежде было немыслимо, говорит о драматическом сдвиге политических координат в США", — заявил сенатор.
Как подчеркнул сенатор, проблему для президента страны Джо Байдена в вопросе согласования помощи для ВСУ представляет внутриполитический раскол. Без решения вопроса безопасности Штатов в приграничных территориях, текущей власти будет сложно убедить конгресс и сенат, что деньги нужнее ВСУ.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.