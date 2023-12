Your browser does not support the audio element.

Глава МИД Израиля Эли Коэн обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в потакании палестинскому движению ХАМАС и "в одобрении" похищения младенцев, насилия над женщинами и убийства стариков.

Фото: wikimedia.org by Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0