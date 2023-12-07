Глава МИД Израиля Эли Коэн обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в потакании палестинскому движению ХАМАС и "в одобрении" похищения младенцев, насилия над женщинами и убийства стариков.
Не стесняясь в выражениях, Коэн обрушился с критикой на генсека за его очередной призыв прекратить удары по сектору Газа и не допустить гуманитарной катастрофы на территории анклавов.
"Призыв к прекращению огня в секторе Газа представляют собой поддержку террористической организации ХАМАС и одобрение убийств пожилых людей, похищений младенцев и изнасилований женщин", — заявил Коэн на своей странице в Сети.
Он также подчеркнул, что якобы Гутерриш "опасен для мира" и не заслуживает того поста, который занимает.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что Тель-Авив намерен затопить многокилометровые тоннели ХАМАС, которые активисты используют для передвижения по анклаву. Как сообщили СМИ, Израиль установил для этих целей пять насосов, которые смогут качать воду из моря.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.