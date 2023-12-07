Глава МИД Израиля обвинил генсека ООН в потакании ХАМАС: похищения младенцев, изнасилования женщин

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Глава МИД Израиля Эли Коэн обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в потакании палестинскому движению ХАМАС и "в одобрении" похищения младенцев, насилия над женщинами и убийства стариков.

Фото: wikimedia.org by Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0

Не стесняясь в выражениях, Коэн обрушился с критикой на генсека за его очередной призыв прекратить удары по сектору Газа и не допустить гуманитарной катастрофы на территории анклавов.

"Призыв к прекращению огня в секторе Газа представляют собой поддержку террористической организации ХАМАС и одобрение убийств пожилых людей, похищений младенцев и изнасилований женщин", — заявил Коэн на своей странице в Сети.

Он также подчеркнул, что якобы Гутерриш "опасен для мира" и не заслуживает того поста, который занимает.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Тель-Авив намерен затопить многокилометровые тоннели ХАМАС, которые активисты используют для передвижения по анклаву. Как сообщили СМИ, Израиль установил для этих целей пять насосов, которые смогут качать воду из моря.