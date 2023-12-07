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Глава МИД Израиля обвинил генсека ООН в потакании ХАМАС: похищения младенцев, изнасилования женщин

1:07
Мир

Глава МИД Израиля Эли Коэн обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в потакании палестинскому движению ХАМАС и "в одобрении" похищения младенцев, насилия над женщинами и убийства стариков.

Глава МИД Израиля обвинил генсека ООН в потакании ХАМАС: похищения младенцев, изнасилования женщин
Фото: wikimedia.org by Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0

Не стесняясь в выражениях, Коэн обрушился с критикой на генсека за его очередной призыв прекратить удары по сектору Газа и не допустить гуманитарной катастрофы на территории анклавов.

"Призыв к прекращению огня в секторе Газа представляют собой поддержку террористической организации ХАМАС и одобрение убийств пожилых людей, похищений младенцев и изнасилований женщин", — заявил Коэн на своей странице в Сети.

Он также подчеркнул, что якобы Гутерриш "опасен для мира" и не заслуживает того поста, который занимает.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Тель-Авив намерен затопить многокилометровые тоннели ХАМАС, которые активисты используют для передвижения по анклаву. Как сообщили СМИ, Израиль установил для этих целей пять насосов, которые смогут качать воду из моря. 

Наземная операция Сектор Газа | Сектор Газа сегодня | Израиль - Палестина | Сектор Газа |Хамас
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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