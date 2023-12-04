Зеленский общается с некоторыми командующими ВСУ в обход Залужного

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Президент Украины Владимир Зеленский общается с некоторыми главнокомандующими Вооружённых сил Украины (ВСУ) в обход главкома армии Валерия Залужного. Как сообщает "Украинская правда", это мешает тому командовать армией.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"Понимаете, порой есть впечатление, что Зеленский имеет два вида ВСУ: "хорошие", которыми командует (командующий украинскими сухопутными войсками Александр) Сырский и другие фавориты, и "плохие", которые подчиняются Залужному", — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте издания.

Таким образом, по мнению журналистов, украинский лидер фактически создал параллельные треки для общения с командующими различных родов войск. Однако подобный способ общения дестабилизирует работу украинского главкома, ведь Залужному приходится узнавать часть информации от своих подчинённых в ходе ставок.

Кроме того, известно, что наибольшее напряжение между Залужным и Зеленским возникло именно во время контрнаступления ВСУ на юге.