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Переехавший в Китай россиян Никита Куликов назвал семь вещей, которые его "бесят" в КНР

Мир

Российский студент и автор ТГ-канала "кулик по-пекински" Никита Куликов уже несколько месяцев живёт в Китае. Он выразил своё недовольство страной в беседе с msk1. ru.

Переехавший в Китай россиян Никита Куликов назвал семь вещей, которые его "бесят" в КНР
Фото: CENTRE FOR STRATEGIC PLANNING

Во-первых, главной проблемой для россиянина в Китае является интернет. Он заметил, что на самые разнообразные сервисы, включая YouTube, Google и Telegram, нельзя получить доступ.

Куликов также пожаловался на систему обхода блокировок, которая, по его словам, такая же, как и в России. Он также отметил, что приложения в Китае перегружены.

Кроме того, студент указал на то, что китайские приложения не имеют английского перевода. Он также жаловался на медленный темп жизни в КНР и на дорожное движение.

"Каждый перекрёсток превращается в игру на выживание", — сказал Никита.

Он добавил, что и китайская система оплаты UnionPay, так же как и российская "Мир", бесполезна в Китае.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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