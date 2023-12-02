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Пусть стоят: на западе Украины отказались сносить советские памятники

0:57
Мир

Жители двух украинских сёл встали на защиту памятников советской эпохи, сообщил директор Ивано-Франковского музея Ярослав Коретчук. По его словам, такая позиция людей стала для него "разрывом шаблона".

Пусть стоят: на западе Украины отказались сносить советские памятники
Фото: СК РФ

Как уточнил Коретчук, жители населённых пунктов Загорье-Кукольницкое и Кинашев встали на защиту памятников, которые были поставлены ещё при СССР.

"Жители сёл говорят, что пусть стоят. Кстати, на этих памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН*-УПА**", — написал он на своей странице в Сети. — Что тогда можно хотеть от восточных и южных регионов?"

По его словам, такая позиция людей стала для него "разрывом шаблона".

ОУН*- УПА**  - признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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