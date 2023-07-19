Политолог Неменский: Хрущёв на самом деле был бандеровцем

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Как могло получиться, что Степан Бандера* стал национальным героем Украины, причём, не только у убеждённых националистов, но у людей, которые вполне разумны, и почему Хрущёв на самом деле был бандеровцем? На эту тему главный редактор Pravda. Ru Инна Новикова побеседовала с политологом, историком Олегом Неменским.

Фото: Wikimedia Commons

Эксперт отметил, что задачей украинских националистов было не просто уничтожение нелояльных и этнически чуждых элементов, но и запугивание. Метод оказался эффективным, они убили до 100 тысяч поляков, а ещё 800 тысяч ушли в Польшу. То есть у них получилось очистить территории Западной Украины от польского населения.

"Исторически всё это бандеровское движение можно признать успешным. Да, тогда советская власть развернула против них такую тотальную борьбу, но значительная их часть сдалась советской власти, формально признались, что они ошибались, и теперь становятся нормальными советскими украинцами. И мы видим, что уже к семидесятым-восьмидесятым годам Коммунистическая партия, на Западной Украине, много где и в большинстве своих кадров состояла из бывших бандеровцев и мельниковцев или людей, которые с ними очень тесно связаны и идеологически к ним близки. То есть удалось взять под контроль те территории, которые они прежде освобождали, в их терминологии "очищали" от неукраинского населения", — объяснил историк.

По его мнению, всё это не могло не отразиться на развитии уже независимой Украины, когда они оказались фактически у власти. А массовое прощение бывших бандеровцев, устроил генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв, ещё когда возглавлял партийные структуры на республиканском уровне, и потом продолжил эту политику.

"Хрущёв был вполне себе украинским националистом, или бандеровцем, мягко говоря. Всё это привело к тому, что в интеллектуальной среде Западной Украины, конечно, ценности бандеровского движения ещё в советское время абсолютно победили. Была часть населения, в том числе и интеллектуальной культурной элиты, которая с этим связана не была, но от неё довольно быстро избавились, и таких людей обыкновенно рассматривали либо как внутренних врагов, изгоев, либо как приехавших. Кого-то убили, а в основном им пришлось либо уехать, либо самим стать бандеровцами", — заключил собеседник издания.

* Лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).