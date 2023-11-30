Песков заявил, что Путин ценил мудрость и дипломатический талант Киссинджера

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как складывались отношения российского лидера Владимира Путина с бывшим государственным секретарём США Генри Киссинджером.

Фото: Bettmann / Getty Images

По его словам, Путин и Киссинджер были давними знакомыми, которые неоднократно проводили переговоры. Он добавил, что их глубокие беседы были посвящены отношениям между Россией и США, а также прогнозированию будущего.

Политическая зрелость, талант в области дипломатии, мудрые решения Киссинджера — всё это ценил и уважал Владимир Путин, уточнил Песков на брифинге.

Ранее стало известно, что бывший госсекретарь США ушёл из жизни в возрасте 100 лет. Путин выразил соболезнования супруге дипломата.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что Киссинджер умел эффективно проводить переговоры даже со своими оппонентами, не прибегая к шантажу, ограничительным мерам и угрозам.