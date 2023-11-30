Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как складывались отношения российского лидера Владимира Путина с бывшим государственным секретарём США Генри Киссинджером.
По его словам, Путин и Киссинджер были давними знакомыми, которые неоднократно проводили переговоры. Он добавил, что их глубокие беседы были посвящены отношениям между Россией и США, а также прогнозированию будущего.
Политическая зрелость, талант в области дипломатии, мудрые решения Киссинджера — всё это ценил и уважал Владимир Путин, уточнил Песков на брифинге.
Ранее стало известно, что бывший госсекретарь США ушёл из жизни в возрасте 100 лет. Путин выразил соболезнования супруге дипломата.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что Киссинджер умел эффективно проводить переговоры даже со своими оппонентами, не прибегая к шантажу, ограничительным мерам и угрозам.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.