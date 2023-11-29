Зеленский намекнул на обстрелы России

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Владимир Зеленский намекнул на обстрелы России. По его словам, ВСУ готовят для этого "хорошие дальнобойные вещи".

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Украинский президент провёл заседание Ставки, о чём отчитался на своём сайте. Он рассказал о ситуации на фронте, усилении обороны, эффективности западных ПВО.

Кроме того, глава Незалежной сообщил о совещании с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое оценил как "оптимистичное".

"Мы готовим, в частности, хорошие дальнобойные вещи, чтобы оккупанты чувствовали украинскую силу", — пригрозил Зеленский.

Президент России Владимир Путин предупреждал ранее, что чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше Вооружённые силы РФ будут вынуждены отодвигать угрозу от своих границ.