Владимир Зеленский намекнул на обстрелы России. По его словам, ВСУ готовят для этого "хорошие дальнобойные вещи".
Украинский президент провёл заседание Ставки, о чём отчитался на своём сайте. Он рассказал о ситуации на фронте, усилении обороны, эффективности западных ПВО.
Кроме того, глава Незалежной сообщил о совещании с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое оценил как "оптимистичное".
"Мы готовим, в частности, хорошие дальнобойные вещи, чтобы оккупанты чувствовали украинскую силу", — пригрозил Зеленский.
Президент России Владимир Путин предупреждал ранее, что чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше Вооружённые силы РФ будут вынуждены отодвигать угрозу от своих границ.
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