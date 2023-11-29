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Немецкий политик Вагенкнехт раскритиковала главу МИД ФРГ Бербок за слова о задачах политики

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Мир

Немецкий политик Сара Вагенкнехт выразила своё несогласие с высказываниями главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что "говорить, что оружие должно молчать — не задача политики".

Немецкий политик Вагенкнехт раскритиковала главу МИД ФРГ Бербок за слова о задачах политики
Фото: openverse.org by boellstiftung is licensed under CC BY-SA 2.0

"По словам Бербок, задача политики не заключается в том, чтобы обеспечивать молчание оружия. А в чём же тогда? Какая безответственная и извращённая логика!" — подчеркнула Вагенкнехт в Facebook*.

Она также напомнила о словах Бербок о том, что европейские страны "ведут войну против России". Вагенкнехт утверждает, что министр стала заметной на своем посту благодаря своим "дипломатическим промахам".

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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