Немецкий политик Вагенкнехт раскритиковала главу МИД ФРГ Бербок за слова о задачах политики

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Немецкий политик Сара Вагенкнехт выразила своё несогласие с высказываниями главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что "говорить, что оружие должно молчать — не задача политики".

Фото: openverse.org by boellstiftung is licensed under CC BY-SA 2.0

"По словам Бербок, задача политики не заключается в том, чтобы обеспечивать молчание оружия. А в чём же тогда? Какая безответственная и извращённая логика!" — подчеркнула Вагенкнехт в Facebook*.

Она также напомнила о словах Бербок о том, что европейские страны "ведут войну против России". Вагенкнехт утверждает, что министр стала заметной на своем посту благодаря своим "дипломатическим промахам".

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.