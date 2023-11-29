Немецкий политик Сара Вагенкнехт выразила своё несогласие с высказываниями главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что "говорить, что оружие должно молчать — не задача политики".
"По словам Бербок, задача политики не заключается в том, чтобы обеспечивать молчание оружия. А в чём же тогда? Какая безответственная и извращённая логика!" — подчеркнула Вагенкнехт в Facebook*.
Она также напомнила о словах Бербок о том, что европейские страны "ведут войну против России". Вагенкнехт утверждает, что министр стала заметной на своем посту благодаря своим "дипломатическим промахам".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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