Если прекратить поддержку Киева, это его погубит, равно как и саму Европу. Так считает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сделавшая соответствующее заявление перед саммитом G7 в Японии.
Евросоюз обязан продолжить финансово помогать Украине, сообщила Бербок. Если же он не будет этого делать, украинский и европейские народы столкнутся с "ужасными последствиями".
По словам главы МИД Германии, Киев обязан одержать победу в противостоянии с Россией.
До этого министр финансов Украины Сергей Марченко уже предупреждал, что проволочки и оказании финансовой помощи Киеву со стороны ЕС будет иметь "самые серьёзные" последствия и для самой Незалежной, и для стран Евросоюза.
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