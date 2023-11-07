Глава МИД ФРГ Бербок предсказала беды для Европы, если та откажется помогать Украине

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Если прекратить поддержку Киева, это его погубит, равно как и саму Европу. Так считает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сделавшая соответствующее заявление перед саммитом G7 в Японии.

Фото: openverse.org by boellstiftung is licensed under CC BY-SA 2.0

Евросоюз обязан продолжить финансово помогать Украине, сообщила Бербок. Если же он не будет этого делать, украинский и европейские народы столкнутся с "ужасными последствиями".

По словам главы МИД Германии, Киев обязан одержать победу в противостоянии с Россией.

До этого министр финансов Украины Сергей Марченко уже предупреждал, что проволочки и оказании финансовой помощи Киеву со стороны ЕС будет иметь "самые серьёзные" последствия и для самой Незалежной, и для стран Евросоюза.