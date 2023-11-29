Глава МИД Украины назвал союзников Киева стадом: "Мы члены стада"

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Украина — это член большого "стада слонов", в которое входят союзники Киева и Североатлантический альянс, заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

По словам Кулебы, НАТО, как слоны защищает своих "сородичей", стоит на стороне Украины.

"Слоны — очень мудрые животные, очень сострадательные, очень энергичные. И если ты член стада, они всегда защищают друг друга, — заявил Кулеба на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. — Мы члены стада, а это значит, что слоны будут защищать нас".

По мнению Кулебы, однако "слоны" защищают Украину по мере того, как Киев вносит свой вклад в защиту Североатлантического альянса. Что конкретно Киев делает для "безопасности" НАТО, министр не стал уточнять.