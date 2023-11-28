Украина вышла из соглашения стран СНГ о социальных гарантиях для ветеранов

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе страны из соглашения между участниками СНГ относительно социальных и правовых гарантий для военных пенсионеров и их семей. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Кроме того, Украина отказалась от участия в дополнительном протоколе к данному соглашению, как указано на официальном сайте президента.

Украинские власти регулярно анонсируют свой выход из различных соглашений, заключенных с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.