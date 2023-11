Украина вышла из соглашения стран СНГ о социальных гарантиях для ветеранов

Your browser does not support the audio element.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе страны из соглашения между участниками СНГ относительно социальных и правовых гарантий для военных пенсионеров и их семей. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain