Украина вышла из соглашения стран СНГ о социальных гарантиях для ветеранов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе страны из соглашения между участниками СНГ относительно социальных и правовых гарантий для военных пенсионеров и их семей. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Кроме того, Украина отказалась от участия в дополнительном протоколе к данному соглашению, как указано на официальном сайте президента.
Украинские власти регулярно анонсируют свой выход из различных соглашений, заключенных с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.
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