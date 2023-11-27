"Ведьмины бутылки" переполнили пляжи на юге США

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Южные пляжи США заполнили "ведьмины бутылки" — таинственные контейнеры, наполненные различными предметами и предназначенных для "погребения злых духов".

Фото: Openverse by Sharon Mollerus is licensed under CC BY 2.0

Эти странные находки на побережье Мексиканского залива вызывают тревогу даже у исследователей.

Исследователь Fox Digital Джейс Таннелл, отметил, что, хотя "ведьмины бутылки" не пугают его лично, он не собирается их открывать из-за потенциального риска. Предположительно, в этих контейнерах могут содержаться волосы, травы, растения, ногти или даже "человеческие жидкости", сообщают РИА Новости.

Этот обычай произрастает из в Великобритании, где в 16-17 веках люди верили в ведьм и их способность вызывать болезни через заклинания. Для защиты от "чар" использовались подобные "ведьмины бутылки".