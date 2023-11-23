Перемирие в секторе Газа начнётся утром 24 ноября

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В Министерстве иностранных дел Катара назвали сроки, когда начнётся гуманитарное перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Уточняется, что оно вступит в силу в пятницу, 24 ноября, в 7:00 местному времени (в 8:00 по мск).

Фото: facebook.com/ IsraeliAirForce.EN

Помимо этого, есть сведения, что в этот же день будет передана партия израильских заложников, состоящая из 13 человек. По словам представителя внешнеполитического ведомства Катара Маджида аль-Ансари, контакты со всеми сторонами и посредниками насчёт перемирия в секторе Газа уже прекращены.

"Перемирие вступит в силу в 7.00 по местному времени. Первая партия гражданских заложников будет передана завтра, в пятницу, около 16.00. В первую партию заложников, которая будет освобождена, войдут 13 женщин и детей", — уточнил представитель МИД Катара.

Суммарно за четыре дня перемирия посредники намерены освободить из сектора Газа 50 израильских заложников в обмен на полное прекращение огня, доставку гуманитарной помощи, а также 150 палестинских узников-женщин и детей.

Напомним, что гуманитарная пауза между Израилем и боевиками палестинского движения ХАМАС продлится четыре дня. Причём, при необходимости Палестина может заявить о продлении перемирия.