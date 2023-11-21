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В Киеве пожаловались на снарядный голод из-за Израиля

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Мир

Поставки боеприпасов из США снизились более чем на 30% с момента обострения на Ближнем Востоке 7 октября, передаёт американский телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника.

В Киеве пожаловались на снарядный голод из-за Израиля
Фото: https://t.me/RVvoenkor/20578

Основной дефицит составляют жизненно важные 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, на долю которых приходится "около 60-70% от общих поставок".

По словам собеседника канала, заокеанские партнёры заверяли, что помощь Израилю не отразится на поставках Украине, но не сдержали обещания. "Они говорили нам, что это не повлияет на обязательства, но это повлияло", — посетовал он.

В Киеве всерьёз опасаются потери позиций украинскими войсками, потому что их удержание в условиях нехватки боеприпасов может обойтись "очень дорогой ценой".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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