Президент Финляндии принёс права человека в жертву нацбезопасности

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Евросоюз должен защищаться от притока мигрантов даже в ущерб правам человека, уверен президент Финляндии Саули Ниинистё. Такую позицию он заявил на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой в понедельник.

Фото: Chip Somodevilla

Ранее Финляндия на три месяца закрыла границу с Россией из-за большого числа желающих её пересечь "граждан третьих стран".

По словам Ниинистё, за последнее время количество незваных гостей страны выросло настолько, что их депортация стала невозможной. Оставлять их в Финляндии, с точки зрения её президента — угроза национальной безопасности.

"Это означает, что баланс между правами человека и нацбезопасностью больше не соблюдается. Вот почему мы должны принимать меры, чтобы защитить себя", — заявил политик.

Он призвал Польшу, Латвию и Литву последовать примеру Финляндии, потому что проблема незаконной миграции остро стоит в целом для всего ЕС.

Напомним, финские пограничники, обеспокоенные хлынувшим из России потоком жителей Африки и Ближнего Востока, один за другим закрыли все пункты пропуска.