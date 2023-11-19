Times: контрнаступление ВСУ выдохлось из-за "сезона грязи"

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Контрнаступление ВСУ, кажется, выдохнулось, а сезон "грязи" делает маловероятными значительные успехи до весны, утверждает британский политолог и автор книг о России Марк Галеотти в статье для газеты Times, сообщает РИА Новости.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"На поле боя, кажется, украинское контрнаступление иссякло, а "сезон грязи" не предвещает успехов до весны", — пишет Галеотти.

Политолог также подчеркивает, что украинские военные истощились и понесли значительные потери, несмотря на усилия по их минимизации.

На начало октября попытки атаки обошлись Киеву более чем 90 тысячами погибших и раненых среди военнослужащих. Согласно заявлению министра обороны России Сергея Шойгу, Вооруженные силы Украины не достигли своих целей ни на одном из фронтов.