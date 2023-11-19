США, Израиль и ХАМАС близки к военной паузе для освобождения заложников, сообщили аналитики. Она может продлиться около пяти дней.
"Израиль, США и ХАМАС близки к соглашению об освобождении десятков женщин и детей, удерживаемых в заложниках в Газе, в обмен на пятидневную паузу в боях", — передаёт Washington Post.
По данным издания, вопрос приостановки боевых действий может быть решён в ближайшие дни.
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