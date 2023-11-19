Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Военные ЦВО учатся "залистовывать" украинских боевиков призывами сдаться с FPV-дронов
Французский политик Филиппо обратился к Западу: "Срочно прекратите"
Atlantico: ЕС не должен "ставить телегу впереди лошади" при вопросе вступления Украины в союз
Умерла актриса из "А зори здесь тихие" Татьяна Стрельцова
Украинский офицер, потерявший ногу: ВСУ ждали от ВС России бегства при появлении Leopard и Bradley
T24: Западу необходим внутриполитический кризис на Украине — госпереворот, давление и шантаж
Экс-посол Украины в США Чалый: неизвестно чего ждать от Запада
Франция успешно испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету М51.3
Сборная Франции "прошлась катком" по Гибралтару, забив 14 безответных мячей

WP: США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению по паузе в боях

0:31
Мир

США, Израиль и ХАМАС близки к военной паузе для освобождения заложников, сообщили аналитики. Она может продлиться около пяти дней.

WP: США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению по паузе в боях
Фото: ru.freepik.com

"Израиль, США и ХАМАС близки к соглашению об освобождении десятков женщин и детей, удерживаемых в заложниках в Газе, в обмен на пятидневную паузу в боях", — передаёт Washington Post.

По данным издания, вопрос приостановки боевых действий может быть решён в ближайшие дни.

ЦАХАЛ дал 24 часа на эвакуацию мирным жителям Сектора Газа | Израиль Палестина война
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Врачи из РФ в письме к Путину попросили освободить художницу Скочиленко

33-летняя Саша Сколиченко, которая отправилась за решетку из-за переклеенных ценников в магазине, получила внушительную поддержку от российских врачей.

Российские врачи обратились с письмом к Владимиру Путину с просьбой освободить художницу Скочиленко
Лётчик Воевода: действующий пилот ВВС Украины прилетел в РФ на истребителе Су-27
Лётчик ВСУ угнал истребитель и прилетел в Россию
Оргии в джакузи: крупнейшую тюрьму Бельгии потряс сексуальный скандал
Тайная операция: Летчик ВСУ дезертировал в Россию под прикрытием Воеводы
Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова
Кедми обвинил Россию в непонимании евреев
Лондон потерял тонны золота России, слитки вывозятся в обход Англии
Еще одна сбежала: Актриса Муцениеце объявила о своем решении покинуть Россию
Еще одна сбежала: Актриса Муцениеце объявила о своем решении покинуть Россию
Последние материалы
Французский политик Филиппо обратился к Западу: "Срочно прекратите"
Atlantico: ЕС не должен "ставить телегу впереди лошади" при вопросе вступления Украины в союз
Умерла актриса из "А зори здесь тихие" Татьяна Стрельцова
Украинский офицер, потерявший ногу: ВСУ ждали от ВС России бегства при появлении Leopard и Bradley
T24: Западу необходим внутриполитический кризис на Украине — госпереворот, давление и шантаж
Экс-посол Украины в США Чалый: неизвестно чего ждать от Запада
Франция успешно испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету М51.3
Сборная Франции "прошлась катком" по Гибралтару, забив 14 безответных мячей
Комик Надежда Сысоева поделилась горьким опытом первых свиданий
Ученые выяснили, что чипсы и газировка усиливают депрессию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников