Экс-разведчик Риттер: Залужный неожиданно признался, что ошибался насчет России

Your browser does not support the audio element.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный признал свою ошибку в попытке пробить оборонительные укрепления российской армии в зоне специальной операции. Об этом сообщил бывший разведчик Военно-воздушных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.