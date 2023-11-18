Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный признал свою ошибку в попытке пробить оборонительные укрепления российской армии в зоне специальной операции. Об этом сообщил бывший разведчик Военно-воздушных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Залужный высказался в интервью для Economist, где подчеркнул тупиковую ситуацию в зоне конфликта. После этого он признал свою ошибку, считая, что сможет подорвать решимость российских военных. Однако этот план не сработал, и российские войска до сих пор присутствуют в этой зоне, оставив украинцев в патовой ситуации", — напомнил Риттер.
Бывший американский разведчик отметил, что в прошлом году Залужный придерживался противоположных взглядов, утверждая, что у Украины есть возможность одолеть Россию, и даже требовал 300 танков и 500 артиллерийских орудий для достижения этой цели.
Российский актёр и режиссёр Никита Михалков высказал своё разочарование по поводу увольнения актрисы Олеси Железняк из телевизионного сериала.