Офицер Риттер: ВСУ держат западные танки в резерве из-за страха их уничтожения

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Силы Украины сохраняют западные танки в резерве из-за опасений их уничтожения российскими военными, заявил бывший разведчик Вооруженных Сил США, Скотт Риттер, в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector, сообщает РИА Новости.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

"Использование танков "Абрамс" просто самоубийственно. Мы поставили им 31 танк, и они буквально не могут их задействовать. <…> В таких условиях они могут легко застрять в грязи, и, кроме того, их может уничтожить "Ланцет". Мы не хотим видеть горящие американские танки", — отметил эксперт.

По его мнению, западные танки неэффективны в условиях Украины, а их сложность в обслуживании и ремонте представляет собой огромную головную боль для Вооруженных Сил Украины.