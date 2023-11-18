Силы Украины сохраняют западные танки в резерве из-за опасений их уничтожения российскими военными, заявил бывший разведчик Вооруженных Сил США, Скотт Риттер, в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector, сообщает РИА Новости.
"Использование танков "Абрамс" просто самоубийственно. Мы поставили им 31 танк, и они буквально не могут их задействовать. <…> В таких условиях они могут легко застрять в грязи, и, кроме того, их может уничтожить "Ланцет". Мы не хотим видеть горящие американские танки", — отметил эксперт.
По его мнению, западные танки неэффективны в условиях Украины, а их сложность в обслуживании и ремонте представляет собой огромную головную боль для Вооруженных Сил Украины.
Российский актёр и режиссёр Никита Михалков высказал своё разочарование по поводу увольнения актрисы Олеси Железняк из телевизионного сериала.