СВР России: США пытаются смыть зловещую роль в трагедии Хиросимы и Нагасаки, но Россия напомнит

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Служба внешней разведки России (СВР) заявила, что американские политики стремятся убрать из памяти Токио угрозу, исходившую от США в событиях Хиросимы и Нагасаки.

Фото: Wikipedia by George R. Caron. Nagasaki is licensed under Общественное достояние

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится: "Нынешние американские политики не только продолжают демонстрировать безответственное отношение к вопросам ядерной безопасности, но и в попытках навязывания своего представления о "правильном" миропорядке фактически заставили простых японцев отказаться от своей истории."

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее заявил о заискивании властей Японии перед США, не вспоминая о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Он подчеркнул, что американцы искажают факты, представляя Россию в роли агрессора и себя как спасителей, игнорируя жертвы сотен тысяч японских граждан в ядерном огне.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая после встречи глав МИД стран G7 в Японии, признал беспрецедентный характер бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, но не уточнил, какая страна осуществляла атаку.





Для чего были сброшены бомбы на ХИРОСИМУ и НАГАСАКИ?