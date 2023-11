Your browser does not support the audio element.

Эксперты считают, что страны Европы не смогут заменить Украине поставки техники в рамках военной помощи и финансирование из США. Как информирует газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на высокопоставленных европейских чиновников, тем не менее, в Европе намерены продолжать поддерживать Киев в ближайшие месяцы. Причём, западные союзники Украины готовы продолжать это делать, даже если помощь от США сократится.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.