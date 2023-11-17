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WSJ: Европа не сможет заменить Украине поставки техники и финансирование из США

0:58
Мир

Эксперты считают, что страны Европы не смогут заменить Украине поставки техники в рамках военной помощи и финансирование из США. Как информирует газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на высокопоставленных европейских чиновников, тем не менее, в Европе намерены продолжать поддерживать Киев в ближайшие месяцы. Причём, западные союзники Украины готовы продолжать это делать, даже если помощь от США сократится.

WSJ: Европа не сможет заменить Украине поставки техники и финансирование из США
Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

"Высокопоставленные европейские чиновники заявляли, что помощь США жизненно необходима Украине, а в регионе (Европе — ред.) не смогут заменить американское финансирование и военную технику", — рассказали авторы материала.

Кроме того, европейские чиновники отметили, что самое главное для них — чтобы Украина подержалась до выборов в США в ноябре 2024 года, оставшись не ослабленной.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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