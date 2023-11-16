В Венгрии сообщили о возобновлении выдачи "золотых виз" для инвесторов. Как пишет агентство Bloomberg, страна решила возобновить эту программу спустя шесть лет после её закрытия.
Как уточняют журналисты, новая редакция является частью законопроекта, направленного на ограничение иммиграции. Теперь минимальная инвестиция, необходимая для получения такой визы, составит 250 тысяч евро.
"Программа гостя-инвестора" позволяет тем, кто инвестирует не менее 250 тысяч евро в местные фонды недвижимости или 500 тысяч евро в венгерскую недвижимость, право подать заявление на получение 10-летнего возобновляемого вида на жительство в Венгрии", — указали авторы материала.
Аналогичную программу Венгрия закрыла в 2017 году. Это произошло из-за "всплеска миграции из Китая и России". В то время вид на жительство предоставляли покупателям государственных облигаций на сумму 300 тысяч евро.
Несмотря на возобновление выдачу "золотых виз", эта программа вызывает споры в разных странах Европы. Например, в Португалии закрыли программу из-за её спекуляций недвижимостью.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.