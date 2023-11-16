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Bloomberg: Венгрия возобновит выдачу "золотых виз" после перерыва в шесть лет

1:17
Мир

В Венгрии сообщили о возобновлении выдачи "золотых виз" для инвесторов. Как пишет агентство Bloomberg, страна решила возобновить эту программу спустя шесть лет после её закрытия.

Bloomberg: Венгрия возобновит выдачу "золотых виз" после перерыва в шесть лет
Фото: sovetnik.eu

Как уточняют журналисты, новая редакция является частью законопроекта, направленного на ограничение иммиграции. Теперь минимальная инвестиция, необходимая для получения такой визы, составит 250 тысяч евро.

"Программа гостя-инвестора" позволяет тем, кто инвестирует не менее 250 тысяч евро в местные фонды недвижимости или 500 тысяч евро в венгерскую недвижимость, право подать заявление на получение 10-летнего возобновляемого вида на жительство в Венгрии", — указали авторы материала.

Аналогичную программу Венгрия закрыла в 2017 году. Это произошло из-за "всплеска миграции из Китая и России". В то время вид на жительство предоставляли покупателям государственных облигаций на сумму 300 тысяч евро.

Несмотря на возобновление выдачу "золотых виз", эта программа вызывает споры в разных странах Европы. Например, в Португалии закрыли программу из-за её спекуляций недвижимостью.

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Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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