Финны закрыли границу с Россией

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Всего на границе Финляндии и России действуют девять КПП. Пока не ясно, закроют их все, или часть из них продолжит работу.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Напомним, что за минувшие выходные прошение об убежище в Финляндии подали 34 человека. 13 ноября их число составило 39, к полудню 14 ноября достигло 20. Как сообщают СМИ, въехать в страну через границу с Россией пытаются в основном выходцы из стран Африки и Ближнего Востока, в первую очередь Йемена, Ирака и Сомали.

Напомним, ранее финны объяснили, почему запретили въезжать в страну на велосипедах, а в октябре Финляндия завершила строительство забора на границе с Россией.