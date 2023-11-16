Всего на границе Финляндии и России действуют девять КПП. Пока не ясно, закроют их все, или часть из них продолжит работу.
Напомним, что за минувшие выходные прошение об убежище в Финляндии подали 34 человека. 13 ноября их число составило 39, к полудню 14 ноября достигло 20. Как сообщают СМИ, въехать в страну через границу с Россией пытаются в основном выходцы из стран Африки и Ближнего Востока, в первую очередь Йемена, Ирака и Сомали.
Напомним, ранее финны объяснили, почему запретили въезжать в страну на велосипедах, а в октябре Финляндия завершила строительство забора на границе с Россией.
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