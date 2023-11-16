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Финны закрыли границу с Россией

0:47
Мир

Всего на границе Финляндии и России действуют девять КПП. Пока не ясно, закроют их все, или часть из них продолжит работу.

Финны закрыли границу с Россией
Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Напомним, что за минувшие выходные прошение об убежище в Финляндии подали 34 человека. 13 ноября их число составило 39, к полудню 14 ноября достигло 20. Как сообщают СМИ, въехать в страну через границу с Россией пытаются в основном выходцы из стран Африки и Ближнего Востока, в первую очередь Йемена, Ирака и Сомали.

Напомним, ранее финны объяснили, почему запретили въезжать в страну на велосипедах, а в октябре Финляндия завершила строительство забора на границе с Россией.

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Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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