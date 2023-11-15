Суд Франции выдал ордер на арест Башара Асада, обосновав свое решение причастностью политика к химической атаке, совершенной в 2013 году в районе провинции Восточная Гута.
Во Франции 15 ноября выдан ордер на арест президента Сирии Башара Асада, сообщает информационное агентство AFP .
В вину главе Сирии ставят применении химоружия в 2013 году., когда погибли более тысячи человек.
В уголовном деле, помимо Асада значатся его родной брат, командующий Республиканской гвардией Махер Асад, и два генерала, имена которых не уточняются.
Всем предъявлены обвинения в преступлениях против человечества, а также в соучастии в военных преступлениях.
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