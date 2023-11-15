Франция выдала ордер на арест сирийского лидера Башара Асада

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Суд Франции выдал ордер на арест Башара Асада, обосновав свое решение причастностью политика к химической атаке, совершенной в 2013 году в районе провинции Восточная Гута.

Фото: Openverse by allenallen1910 is licensed under CC BY 2.0.

Во Франции 15 ноября выдан ордер на арест президента Сирии Башара Асада, сообщает информационное агентство AFP .

В вину главе Сирии ставят применении химоружия в 2013 году., когда погибли более тысячи человек.

В уголовном деле, помимо Асада значатся его родной брат, командующий Республиканской гвардией Махер Асад, и два генерала, имена которых не уточняются.

Всем предъявлены обвинения в преступлениях против человечества, а также в соучастии в военных преступлениях.