Представители Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана назвали угрозы главы Евросоюза Жозепа Борреля неприемлемыми. Представители внешнеполитического ведомства указали, что Евросоюз стал "жертвой ошибочных шагов".
Напомним, что накануне, в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза, Жозеп Боррель предупредил Азербайджан о "суровых последствиях" любого нарушения территориальной целостности Армении. Кроме того, в ходе своего выступления он заявил, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Армении военной помощи в рамках Европейского фонда мира.
В азербайджанском МИДе данные заявления раскритиковали. В ведомстве сообщили, что заявления Борреля, в действительности, намеренно искажают сложившиеся в регионе реалии.
"Как видно из лицемерных подходов, демонстрируемых внешнеполитической службой ЕС в тех или иных регионах, эта организация стала жертвой ошибочных шагов. Кроме того, обвинения, выдвинутые представителем Евросоюза, который не предпринял никаких шагов, чтобы побудить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права, представляют угрозу территориальной целостности и суверенитету Азербайджана", — добавили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.
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