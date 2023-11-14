Политики из стран Запада считают, что боевые действия на Украине могут продолжаться ещё на протяжении пяти лет.
По информации британского журнала Economist, Москва и Киев в сегодняшних условиях не планируют идти на какие-либо уступки.
"Западные чиновники всё чаще полагают, что конфликт на Украине может затянуться ещё на пять лет", — подчёркивается в публикации.
Ранее авторы Economist сообщили, что контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) зашло в тупик и провалилось. Как пояснили журналисты, с середины октября интенсивность боестолкновений в зоне конфликта существенно снизилась. Они добавили, что Киев не смог достичь серьёзных успехов во время наступательной операции.
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