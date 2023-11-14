Дипломат Тянькай: США могут повысить риск войны на Тайван

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Бывший посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай выразил мнение, что США могут повысить риски начала боевых действий на Тайване. По его словам, это произойдёт в случае, если Соединённые Штаты нарушат принцип "одного Китая", согласно которому Тайвань является частью КНР. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Фото: CENTRE FOR STRATEGIC PLANNING

"Принцип "одного Китая" — это ключ. Пока существует этот принцип, пока никто не пытается бросить вызов принципу "одного Китая", необходимости в применении силы нет. И на этой основе, в рамках принципа "одного Китая", все остальное обсуждаемо", — подчеркнул Тянькай в ходе проведения Family Business Summit, который состоялся в Гонконге за закрытыми дверями.

В заключение дипломат выразил надежду, что у американских политиков хватит мудрости и здравого смысла не выступать за войну с такой лёгкостью.