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WP: Израиль и ХАМАС договорились об освобождении заложников

1:21
Мир

Израиль и ХАМАС достигли предварительных договорённостей об освобождении заложников, утверждает The Washington Post.

WP: Израиль и ХАМАС договорились об освобождении заложников
Фото: AP by Tsafrir Abayov

В понедельник неназванный высокопоставленный израильский чиновник сообщил газете, что стороны договорились об обмене 100 женщин и детей, захваченных ХАМАС 7 октября, на примерно такое же число палестинских женщин и молодых людей, сидящих в израильских тюрьмах.

По словам собеседника издания, сейчас обсуждаются окончательные детали соглашения, и в ближайшие дни о нём будет объявлено.

"Общий план сделки понятен", — пояснил он.

WP полагает, что число освобождённых заложников в рамках этого обмена не превысит 70.

Ранее об этом же говорил представитель ХАМАС Абу Убейда. По его данным, Израиль обменяет 200 палестинских детей и 75 женщин на всех пленённых движением женщин и детей — их порядка 50-70.

По израильским сведениям, в плену у ХАМАС остаются 239 заложников.

Источник WP допустил пятидневное прекращение огня для освобождения заложников. С таким запросом движение обратилось к израильской стороне, после того как она взяла под контроль север сектора Газа.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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