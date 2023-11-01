Посол Израиля в России Александр Бен Цви считает, что заложники, которые в первые дни войны захватили боевики ХАМАС, скорее всего могли быть переведены в подземные тоннели в секторе Газа.
Об этом израильский дипломат рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.
«Может быть. По крайней мере, та пожилая женщина, которая была освобождена некоторое время назад, сказала, что их вели какими-то тоннелями» - отметил Бен Цви.
Других подробностей о том, как израильская армия собирается освободить попавших в плен к ХАМАС людей, посол не сообщил. Пока же действия израильской армии к каким-то результатам в вызволении пленников не привели.
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