Власти Риги ищут повод снести памятник полководцу Барклаю-де-Толли

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Власти Риги не собираются отказываться от идеи сноса памятника полководцу участнику Отечественной войны 1812 года и заграничного похода русской армии 1813-1814 годов Михаилу Барклаю-де-Толли (1761-1818).

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Совет по памятникам столицы Латвии высказал мнение, что "вопрос вряд ли можно считать решённым, его придётся рассматривать ещё не раз, потому что, вероятно, запросы о демонтаже продолжат поступать".

Совет в ходе первого обсуждения не поддержал его демонтаж, указав, что он не относится к периоду так называемой советской оккупации. Но на прошлой неделе вопрос был поднят повторно.

Памятник был открыт в 1913 году, в 2002 году на том же месте установили его отреставрированную копию. И тогда совет по памятникам поддержал его установку на историческом месте, сообщает ТАСС.

Род прославленного генерал-фельдмаршала был тесно связан с Ригой. Скульптура памятника Барклаю-де-Толли во время Первой мировой войны была эвакуирована в Россию, но следы оригинала затерялись.

Михаил Богданович Барклай-де-Толли был представителем шотландско-немецкой семьи, его предки переселились в Лифляндию в XVII век. Его дед Вильгельм был бургомистром Риги. То есть род Барклая-де-Толли играл заметную роль в жизни Лифляндии, теперешней Латвии.