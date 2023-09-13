Русским гражданам, не сдавшим языковой экзамен в Латвии, грозит депортация

1:33 Your browser does not support the audio element. Общество

В Риге приняли радикальные меры по вопросу русскоязычного населения, которое не стремится ассимилироваться с местными и учить латышский язык. Латвийские власти ужесточают языковые требования и притесняют людей по национальному признаку.

Фото: "File:Рига (Латвия) Офисный центр 'Европа' - вид на Кишозеро и район Чиекуркалнс - panoramio.jpg" by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

Новый закон об иммиграции требует, чтобы при продлении временного вид на жительство (ВНЖ) предоставлялся сертификат, подтверждающий знание государственного языка на уровне А2. Если такого документа нет, то в течение 90 дней грозит депортация.

Уровень знания языка А2 предполагает способность общаться на простые темы, а также читать, писать и понимать базовые тексты и заполнять стандартные документы.

Однако большинство русскоязычных жителей Латвии, которые проходили тест по латышскому языку, не смогли его сдать с первой попытки, сообщила руководитель Государственного центра содержания образования Латвии Лиене Вороненко. Экзамен включает четыре части: восприятие на слух, чтение, письмо и разговор. Средние результаты — 71 процент, 73, 56, 67 соответственно. Необходимо минимум 60, пишет РИА Новости.

Однако в парламенте пришли к выводу, что депортация такого большого числа людей сразу не является наилучшим решением. Поэтому внесены изменения в иммиграционный закон, которые предоставляют отсрочку на два года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.