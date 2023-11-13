Генерал Бужинский объяснил, почему на Украине стало меньше наёмников: они же видят, как всё идёт

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То, как развиваются события на Украине, не стимулирует желание иностранных наёмников вступать в ряды ВСУ. На это обратил внимание бывший замглавы Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

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"Они же видят, как идет эта кампания. Плюс украинцы не всегда регулярно и честно платят. Поэтому желания рисковать своей жизнью у наёмников не прибавляется", — сказал Бужинский в разговоре с aif.ru.

По информации генерала, первоначально на Украине на стороне Киева сражались 12 046 иностранных наемников, из которых на текущий момент осталось всего 1 800 человек.

Бужинский подчеркнул, что иностранные наёмники едва ли смогут существенно повлиять на ход СВО. Генерал считает, что у наёмников хорошо получается воевать с туземцами "где-нибудь в Африке", но вот такой серьёзный конфликт, как украинский, им просто не по зубам, в нём они едва ли в чём-то превосходят самих украинцев.